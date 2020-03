19.03.2020 ( vor 10 Stunden )



Berlin (dpa) - Nach dem Fußball-Bundesligisten Borussia Mönchengladbach will auch Torwart Rafael Gikiewicz vom 1. FC Union Berlin im Zuge der Coronavirus-Krise auf einen Teil seines Gehalts verzichten. "Das in der Welt herrschende Coronavirus betrifft uns alle. Wir sind gezwungen, zu handeln.