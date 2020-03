19.03.2020 ( vor 2 Stunden )



In Malschwitz bei Bautzen sind Katzen Giftködern zum Opfer gefallen. Die In Malschwitz bei Bautzen sind Katzen Giftködern zum Opfer gefallen. Die Polizei sucht jetzt nach Zeugen und Menschen, die auf diese Weise ihr Haustier verloren haben. Wie die Polizeidirektion Görlitz am Donnerstag mitteilte, hatte unlängst ein Anwohner im Ortsteil Gleina seine Katze tot auf seinem 👓 Vollständige Meldung