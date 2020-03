22.03.2020 ( vor 3 Stunden )



Ein Mann hat in Dobin am See (Landkreis Ludwigslust-Parchim) einen Alkoholtest verweigert, gedroht auf Ein Mann hat in Dobin am See (Landkreis Ludwigslust-Parchim) einen Alkoholtest verweigert, gedroht auf Polizisten zu schießen, und damit einen größeren Einsatz... 👓 Vollständige Meldung