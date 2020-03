22.03.2020 ( vor 3 Stunden )



Berlin (dpa) - Kaum in der Jury, hat Schlagerstar und Entertainer Berlin (dpa) - Kaum in der Jury, hat Schlagerstar und Entertainer Florian Silbereisen in der RTL-Castingshow "Deutschland sucht den Superstar" (DSDS) am Samstagabend gleich für Aufsehen gesorgt: Er schenkte dem Kandidaten Ramon Kaselowsky eine "rote Glücksunterhose". Wenn er selbst eine große Samsta 👓 Vollständige Meldung