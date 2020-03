22.03.2020 ( vor 9 Stunden )



Die Bevölkerung in Schleswig-Holstein hat am Wochenende nach Angaben der Die Bevölkerung in Schleswig-Holstein hat am Wochenende nach Angaben der Polizei die wegen der Corona-Pandemie erlassenen Maßnahmen weitgehend befolgt. Wie schon am Samstag war es auch am Sonntag zwischen Nord- und Ostseeküste ruhig. "Die Menschen halten sich überwiegend an die Verfügungen und hande 👓 Vollständige Meldung