22.03.2020 ( vor 3 Stunden )



Nur Lebensmittel, Medikamente und Energie werden von Montag an produziert. Und das Land diskutiert, warum die Lombardei so schwer getroffen ist. Nur Lebensmittel, Medikamente und Energie werden von Montag an produziert. Und das Land diskutiert, warum die Lombardei so schwer getroffen ist. 👓 Vollständige Meldung