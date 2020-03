Franzi Dobbertin RT @Nordkurier: Die Idee, mit Musik ein Zeichen gegen die #Corona-Krise zu setzen, hat sich weit verbreitet. Auch in #Neubrandenburg ertönt… vor 8 Minuten Nordkurier Die Idee, mit Musik ein Zeichen gegen die #Corona-Krise zu setzen, hat sich weit verbreitet. Auch in… https://t.co/plMlT1M0jE vor 14 Minuten Cathrein Inden Musik als Zeichen in der Krise: Vom Balkon aus: Beethovens "Ode an die Freude" - Kultur-Nachrichten - Augsburger Al… https://t.co/deJhhL0yB6 vor 50 Minuten Westdeutsche Zeitung Musik als Zeichen in der Krise: Vom Balkon aus: Beethovens „Ode an die Freude“ https://t.co/UzgnL8JG55 https://t.co/m0yOHVW3Da vor 1 Stunde News-Blog Musik als Zeichen in der Krise https://t.co/t0ctNTiZ04 https://t.co/o0m2TdlKUX vor 3 Stunden Doris B RT @sternde: Deutschlandweit: "Ode an die Freude" vom Balkon aus: Musiker setzen gemeinsames Zeichen zu Coronakrise – heute 18 Uhr https://… vor 5 Stunden