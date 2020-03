Sophie Besenstiel-Attacke wegen zu geringem #Corona-Abstand in Warteschlange... https://t.co/EZ69FkEHPb vor 4 Tagen Sandra von B. 🐾❤️ 🇩🇪 Besenstiel-Attacke wegen geringem Abstand in Warteschlange via @welt https://t.co/twgd1pkNVJ vor 4 Tagen WN Mancher verliert in Zeiten von Corona Geduld und Beherrschung, wenn er sich vom Hintermann bedrängt fühlt. Und grei… https://t.co/nmmlHgM2V8 vor 4 Tagen BILD Ruhrgebiet Kunde rastet wegen zu geringem Abstand aus - Besenstiel-Attacke in der Warteschlange https://t.co/6gBcGoVPT5 #BILD_Ruhrgebiet #Nachrichten vor 4 Tagen BILD News Kunde rastet wegen zu geringem Abstand aus - Besenstiel-Attacke in der Warteschlange https://t.co/RG6VkAh7VC vor 4 Tagen