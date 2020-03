In Berlin gilt ein Kontaktverbot, außerdem müssen Restaurants wegen der Corona-Pandemie geschlossen bleiben. Doch nicht jeder hält sich an die Vorgaben –...

Trotz Verbots Dinner mit Kerzenschein im Lokal: Jähes Ende In einem Lokal in Berlin-Kreuzberg haben sich vier Freunde trotz Coronakrise und Kontaktverbot zu einem Candle-Light-Dinner getroffen. Sie ließen sich hinter...

t-online.de vor 3 Tagen - Deutschland