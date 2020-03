27.03.2020 ( vor 15 Stunden )



Berlin (dpa) - Pietro Lombardi ist mit "Lombardi" auf Platz zwei der Albumcharts eingestiegen. Das teilte GfK Entertainment mit. Vor dem "Deutschland sucht den Superstar"-Gewinner von 2011 steht ein weiterer Neueinsteiger: Die Metal-Band Heaven Shall Burn stürmte mit ihrem Berlin (dpa) - Pietro Lombardi ist mit "Lombardi" auf Platz zwei der Albumcharts eingestiegen. Das teilte GfK Entertainment mit. Vor dem "Deutschland sucht den Superstar"-Gewinner von 2011 steht ein weiterer Neueinsteiger: Die Metal-Band Heaven Shall Burn stürmte mit ihrem Album "Of Truth and Sacrif 👓 Vollständige Meldung