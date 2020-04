31.03.2020 ( vor 1 Woche )

Die Quarantäne der Gemeinde Neustadt am Rennsteig (Ilm-Kreis) zur Eindämmung des Coronavirus nähert sich nach zwei Wochen dem Ende. Ziel sei es, die Beschränkungen am kommenden Montag aufzuheben oder zu lockern, teilte Landrätin Petra Enders (Linke) am Dienstag in Arnstadt mit. Die Entwicklung der F