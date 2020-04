Quelle: DPA - vor 4 Tagen



Viele Corona-Opfer in Wolfsburger Pflegeheim 00:49 Wolfsburg, 29.03.20:Im Wolfsburger Hanns-Lilje-Heim sind drei weitere Menschen in Folge einer Coronavirus-Infektion gestorben. Das teilte die Stadt Wolfsburg am Sonntag mit. Damit sind innerhalb einer Woche 15 Menschen in dem Alters- und Pflegeheim nach einer Infektion mit dem Coronavirus gestorben....