01.04.2020 ( vor 8 Stunden )



Berlin (dpa) – Die Damen des TTC Berlin Eastside haben auch in diesem Jahr den Meistertitel in der Tischtennis-Bundesliga gewonnen. Der souveräne... Berlin (dpa) – Die Damen des TTC Berlin Eastside haben auch in diesem Jahr den Meistertitel in der Tischtennis-Bundesliga gewonnen. Der souveräne... 👓 Vollständige Meldung