Polizei löst Versammlung am Brandenburger Tor auf Die Berliner Polizei hat eine nicht genehmigte Versammlung am Brandenburger Tor aufgelöst. Das teilte sie am Sonntagnachmittag auf Twitter mit. An dem Berliner...

t-online.de vor 4 Stunden - Politik Auch berichtet bei • Berliner Morgenpost