Engpässe - Corona-Krisenkabinett tagt: Beschaffung von Schutzmaterial

06.04.2020 ( vor 2 Tagen )



Berlin (dpa) - Das Corona-Krisenkabinett will am Vormittag voraussichtlich über Probleme bei der Beschaffung von Schutzmaterial und Berlin (dpa) - Das Corona-Krisenkabinett will am Vormittag voraussichtlich über Probleme bei der Beschaffung von Schutzmaterial und Hilfen für Unternehmen beraten. Engpässe gibt es in Deutschland vor allem bei Schutzkleidung und Atemmasken. Sie müssen zu großen Teilen auf dem Weltmarkt beschafft wer 👓 Vollständige Meldung