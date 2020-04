BILD Stuttgart Viel Sonnenschein in Baden-Württemberg - Der Frühling ist da: Es wird bis zu 23 Grad warm https://t.co/7lYAK0I6ZO #Stuttgart #Nachrichten vor 13 Minuten BILD News Viel Sonnenschein in Baden-Württemberg - Der Frühling ist da: Es wird bis zu 23 Grad warm https://t.co/z54iQ2uM6G vor 21 Minuten BILD Nürnberg Viel Sonnenschein - Der Frühling ist da: Es wird warm in Bayern https://t.co/bvxTj8JsGQ #Nuernberg #Nachrichten vor 1 Stunde BILD München Viel Sonnenschein - Der Frühling ist da: Es wird warm in Bayern https://t.co/pkt5180hVP #Muenchen Nachrichten vor 1 Stunde BILD News Viel Sonnenschein - Der Frühling ist da: Es wird warm in Bayern https://t.co/2839Ic0Jfi vor 1 Stunde [email protected] RT @katze166: Es ist Frühling. Die Luftqualität ist spürbar besser geworden. Es wird warm. Die Vögel singen und die Sonne scheint. Jeder ei… vor 2 Tagen