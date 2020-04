11.04.2020 ( vor 3 Stunden )



Sonnig und sehr mild wird das Wetter am Sonnig und sehr mild wird das Wetter am Osterwochenende in Bayern . Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) ist ein Hoch mit Schwerpunkt über der Ostsee dafür verantwortlich. Bis zu 23 Grad seien am Samstag möglich. In einigen Regionen bestehe erhöhte Waldbrandgefahr. In der Nacht zu Sonntag kühlt es der P 👓 Vollständige Meldung