15.04.2020 ( vor 3 Stunden )



Bisher 100 Millionen Euro an KfW-Fördermitteln bewilligt. Etwa 800 Berater sind in der Krise im Einsatz für die Firmenkunden. Bisher 100 Millionen Euro an KfW-Fördermitteln bewilligt. Etwa 800 Berater sind in der Krise im Einsatz für die Firmenkunden. 👓 Vollständige Meldung