16.04.2020 ( vor 9 Stunden )

US-Präsident Donald Trump will die Wirtschaft der USA graduell wieder öffnen. Sein Plan sieht drei Phasen bei der Rückkehr zur Normalität vor. Den Zeitplan will er den Gouverneuren der Staaten überlassen. US-Präsident Donald Trump hat am Donnerstag eine schrittweise Lockerung der Corona-Beschränkungen in den USA angekündigt. Das wirtschaftliche Leben werde in drei Phasen wieder hochgefahren, s...