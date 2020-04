20.04.2020 ( vor 6 Tagen )



(dpa) - Für den "Let's Dance"-Moderator Daniel Hartwich ist der enge Körperkontakt auch in Corona-Zeiten untrennbar mit der Erfolgsshow verbunden. "Wir haben das von der ersten Show an, die wir unter diesen Umständen gemacht haben, ambivalent gesehen", sagte der RTL-Moderator der "Frankfurter