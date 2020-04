20.04.2020 ( vor 15 Stunden )



Seit Montag darf man wieder in Bau- und Gartenmärkten einkaufen. In einigen Filialen gibt es bereits eine Seit Montag darf man wieder in Bau- und Gartenmärkten einkaufen. In einigen Filialen gibt es bereits eine Maskenpflicht . Allerdings wird sie unterschiedlich umgesetzt. 👓 Vollständige Meldung