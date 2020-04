Andreas Grunewald RT @AndreasAndy3131: Bildungsminister will Regeln für Thüringer Schulbetrieb bekannt geben | Politik | Thüringer Allgemeine https://t.co/aP… vor 1 Stunde Andreas Grunewald Bildungsminister will Regeln für Thüringer Schulbetrieb bekannt geben | Politik | Thüringer Allgemeine https://t.co/aPOriLuudZ vor 1 Stunde TLZ Bildungsminister will Regeln für Thüringer Schulbetrieb bekannt geben https://t.co/CDB0MSwidE vor 12 Stunden Thüringer Allgemeine Bildungsminister will Regeln für Thüringer Schulbetrieb bekannt geben https://t.co/6QE36QY0iC vor 12 Stunden OTZ Online Bildungsminister will Regeln für Thüringer Schulbetrieb bekannt geben https://t.co/4o5X58ihcA vor 12 Stunden