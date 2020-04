Der Regierende Bürgermeister dringt auf schärfere Regelung in Bussen und Bahnen. Senat will Lockerungen beschließen.

Nach einigem Hin und Her soll auch in Bayern in Kürze eine Maskenpflicht in Geschäften, Bussen und Bahnen gelten. Noch vor Kurzem hatte Ministerpräsident...

Erlass der Kita-Gebühren: Bayern führt Maskenpflicht in Läden und Nahverkehr ein Nun also doch: Nach einigem Hin und Her soll auch in Bayern in Kürze eine Maskenpflicht in Geschäften, Bussen und Bahnen gelten. Noch vor Kurzem hatte...

stern.de vor 23 Stunden - Wirtschaft