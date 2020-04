Quelle: DPA - vor 6 Tagen



Jens Spahn: Ausbruch ist beherrschbar geworden 00:53 Berlin, 17.04.20: Die bisherigen Maßnahmen gegen die Corona-Pandemie in Deutschland sind laut Bundesgesundheitsminister Jens Spahn erfolgreich gewesen. Der CDU-Politiker sagte am Freitag in Berlin: «Der Ausbruch ist - Stand heute - wieder beherrschbar und beherrschbarer geworden. Wir haben es...