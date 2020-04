Annett Arlt RT @Newsburger: SPD: Arbeitsminister plant Recht auf Homeoffice: Weil sich in der Coronakrise die Homeoffice-Quote in Deutschland verdoppel… vor 30 Minuten Markus Arlt RT @Newsburger: SPD: Arbeitsminister plant Recht auf Homeoffice: Weil sich in der Coronakrise die Homeoffice-Quote in Deutschland verdoppel… vor 33 Minuten Politik - Newsburger SPD: Arbeitsminister plant Recht auf Homeoffice: Weil sich in der Coronakrise die Homeoffice-Quote in Deutschland v… https://t.co/jn9ilionUu vor 33 Minuten Der Newsburger SPD: Arbeitsminister plant Recht auf Homeoffice: Weil sich in der Coronakrise die Homeoffice-Quote in Deutschland v… https://t.co/YnDhdSyVz9 vor 33 Minuten ZEIT ONLINE Arbeit Feierabend vor 22 Uhr und "faire Regeln": Arbeitsminister #Heil will ein Recht auf #Homeoffice gesetzlich verankern… https://t.co/wAadCEZCxo vor 5 Stunden