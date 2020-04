wer denn sonst, das Krümeli https://t.co/nIMaD2zvMW Fußball ist so überflüssig wie ein Furunkel am Hintern! dieser Ex Bayern Boss übrigens auch! vor 3 Stunden Bernd Dreher Spiele trotz Corona? An der Bundesliga zerbricht die Einmütigkeit - https://t.co/vmVB9EDvu2 https://t.co/wsNJhB7EPm vor 4 Stunden