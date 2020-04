28.04.2020 ( vor 3 Stunden )



Ein 19 Jahre alter Mann ist am Dienstag bei einer Auseinandersetzung in Schönebeck (Salzlandkreis) auf offener Straße niedergestochen worden. Ein 22-Jähriger soll dem Opfer einen Messerstich versetzt haben, wie ein Polizeisprecher sagte. Der 22-jährige Tatverdächtige sei vorläufig festgenommen worde