29.04.2020 ( vor 3 Stunden )



In der Corona-Krise steigt das Ansehen der In der Corona-Krise steigt das Ansehen der Bundesregierung in der Bevölkerung . In Umfragen profitiert davon allerdings vor allem die Union. Warum ist das so? Die SPD steckt in einem Dilemma. Dieser Zustand ist eigentlich nicht neu, dass er allerdings in der gegenwärtigen Corona-Krise anhält, ist üb 👓 Vollständige Meldung