Der April war in Sachsen-Anhalt sehr sonnenreich und viel zu trocken. So schien die Sonne nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes 310 Stunden, wie der DWD am Mittwoch in Offenbach mitteilte. Das war deutlich mehr als im langjährigen Mittelwert, der bei etwa 152 Sonnenstunden liegt.