29.04.2020 ( vor 4 Stunden )

Weil er mehrfach Passanten angegriffen und verletzt haben soll, steht ein 36-Jähriger vor dem Berliner Landgericht. Dem Beschuldigten werden insgesamt sieben Straftaten zur Last gelegt. In zwei Fällen habe er im Stadtteil Hellersdorf ihm völlig unbekannte Frauen geschlagen, heißt es in der am Mittwo