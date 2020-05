01.05.2020 ( vor 4 Stunden )

Mit roter Farbe sind Dutzende Autos in Birkenheide (Rhein-Pfalz-Kreis) in der Nacht auf Freitag besprüht worden. Wie die Polizei mitteilte, waren knapp 60 Autos in mehreren Straßen betroffen. Von den meisten, aber nicht allen Autos habe die Farbe komplett entfernt werden können. Sie müssen demnach f