01.05.2020



Bei meist regnerischem und kühlem Wetter hat die Polizei am 1. Mai in Rheinland-Pfalz und im Saarland bislang nur vereinzelte Verstöße gegen die Beschränkungen in der Corona-Krise vermeldet. "Überwiegend halten sich die Leute an die bestehenden Beschränkungen", sagte ein Sprecher in Kaiserslautern.