04.05.2020 ( vor 13 Stunden )



Berlin (dpa) - Am Donnerstag haben Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Regierungschefs der Länder nach vorherigen "ersten Öffnungsmaßnahmen" den weiteren Kurs festgelegt. Was ist den Bürgern aktuell erlaubt, was ist verboten? Nach der Spitzenrunde vom Donnerstag wieder erlaubt: - "Versammlungen zu Berlin (dpa) - Am Donnerstag haben Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Regierungschefs der Länder nach vorherigen "ersten Öffnungsmaßnahmen" den weiteren Kurs festgelegt. Was ist den Bürgern aktuell erlaubt, was ist verboten? Nach der Spitzenrunde vom Donnerstag wieder erlaubt: - "Versammlungen zu 👓 Vollständige Meldung