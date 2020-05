Coronavirus – Berlin: Charité ruft Schutzmasken zurück In Berlin hat die Charité FFP2-Masken, die an das Personal verteilt worden waren, zurückgerufen. Grund dafür sei ein falsches CE-Zeichen, so eine Sprecherin....

