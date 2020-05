𝔀𝓾𝓽𝓽𝓲 ™ Moment?!?! #BMW will Stellen abbauen, gleichzeitig aber Staatshilfe für Kurzarbeit und eine Kaufprämie? Merkt die… https://t.co/tulqsuwHCW vor 14 Stunden michael müller Der Autobauer #BMW hat wegen der #Corona-Virus-Pandemie seinen Ausblick im Kerngeschäft gesenkt und will die Zahl d… https://t.co/0gxUnuszRh vor 15 Stunden MaWiHo #BMW will Stellen streichen: Ausblick für Kernsparte gesenkt. Noch mehr Jobs #futschi! https://t.co/iWJQSg4yUH vor 18 Stunden Rüdiger Nitsch RT @heiseonline: BMW will Stellen streichen – Ausblick für Kernsparte gesenkt https://t.co/YXUVNzdNBD #Arbeitsplätze #BMW vor 19 Stunden Finanzen100 Ausblick für Kernsparte gesenkt: BMW will Stellen streichen https://t.co/vtqmyOYBKh vor 22 Stunden Digital Dynasty Der Autobauer will laut eigenen Aussagen den Personalumbau vorantreiben, ließ aber noch offen, wie viele Stellen ge… https://t.co/9DMbIsUKc6 vor 22 Stunden