05.05.2020 ( vor 1 Tag )



Vor dem Düsseldorfer Landgericht wird heute erstmals in einem Zivilprozess öffentlich per Vor dem Düsseldorfer Landgericht wird heute erstmals in einem Zivilprozess öffentlich per Videokonferenz verhandelt. Die rechtliche Möglichkeit gibt es zwar schon seit 2013, aber erst die Corona-Krise brachte den Durchbruch. Es sei die erste Videoverhandlung im Bezirk des Düsseldorfer Oberlandesgeri 👓 Vollständige Meldung