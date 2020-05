07.05.2020 ( vor 5 Stunden )



In der Berliner Salafisten-Szene sind mehrere Objekte wegen des Verdachts des Betrugs bei Corona-Soforthilfen durchsucht worden. Eine Person ist festgenommen worden. Wegen des Verdachts des Subventionsbetrugs bei Corona-Soforthilfen sind in Berlin mehrere Objekte in der salafistischen Szene durchsucht worden.