Thüringen: Warum der Landkreis Greiz trotz "Notbremse" nicht in Quarantäne gehen will Greiz in Thüringen will vorerst keine neuen Beschränkungen anordnen. Dabei überschreitet der Landkreis die von Bund und Ländern vereinbarte Obergrenze....

stern.de vor 8 Stunden - Computer