10.05.2020 ( vor 19 Stunden )



Mit vielen Wolken und kühlen Temperaturen beginnt die neue Woche in Hessen. Der Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Offenbach von Sonntag zufolge soll es nach einem regnerischen Montag von Dienstag an aber verbreitet trocken bleiben. Die Temperaturen erreichen bis zur Mitte der Woche ma Mit vielen Wolken und kühlen Temperaturen beginnt die neue Woche in Hessen. Der Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Offenbach von Sonntag zufolge soll es nach einem regnerischen Montag von Dienstag an aber verbreitet trocken bleiben. Die Temperaturen erreichen bis zur Mitte der Woche ma 👓 Vollständige Meldung