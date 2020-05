"The Biebers": Justin Bieber und Ehefrau Haley haben jetzt eine eigene Realityserie – und die ist überraschend real Der Sänger Justin Bieber und seine Ehefrau Haley zeigen sich ab sofort dreimal die Woche auf Facebook in ihrer Realityserie "The Biebers". Darin gewähren...

stern.de vor 4 Tagen - Wissen