Wolfsburger Bundesliga: Jens Lehmann folgt auf Klinsmann in Hertha-Aufsichtsrat https://t.co/zeUhyht9aV vor 11 Stunden Wolfenbütteler Bundesliga: Jens Lehmann folgt auf Klinsmann in Hertha-Aufsichtsrat https://t.co/BmaSMvwugy vor 11 Stunden Helmstedter Bundesliga: Jens Lehmann folgt auf Klinsmann in Hertha-Aufsichtsrat https://t.co/X2WfYwnP1y vor 12 Stunden Peiner Bundesliga: Jens Lehmann folgt auf Klinsmann in Hertha-Aufsichtsrat https://t.co/wOgqG14fWS vor 12 Stunden Salzgitter-Zeitung Bundesliga: Jens Lehmann folgt auf Klinsmann in Hertha-Aufsichtsrat https://t.co/uVK6jBtK6a vor 13 Stunden WB Sport Nach dem Intermezzo mit Jürgen Klinsmann engagiert Geldgeber Lars Windhorst nun Jens Lehmann für den Aufsichtsrat d… https://t.co/8zAwr9B8k5 vor 13 Stunden