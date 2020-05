12.05.2020 ( vor 1 Woche )



Sachsens Innenminister Roland Wöller zeigt sich von den Protesten gegen die Corona-Schutzmaßnahmen beunruhigt. "Es gelingt den Rechtsextremisten und den Verschwörungstheoretikern, in bürgerliche Kreise vorzustoßen", sagte der CDU-Politiker in einem Interview mit der "Freien Presse" vom Dienstag.