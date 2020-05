Elke Klaas-Mock RT @artnoir13 : Thomas Gottschalk: "Karina ist wirklich meine Traumfrau" https://t.co/73ObeP2Aex via @TOnline_News vor 1 Stunde

The one & only Bee Manuela RT @gala: "Karina ist wirklich meine Traumfrau", schwärmt TV-Entertainer Thomas Gottschalk kurz vor seinem 70. Geburtstag von seiner Freund… vor 4 Stunden