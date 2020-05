13.05.2020 ( vor 1 Woche )



Archäologen haben bei Allensbach am Bodensee Reste einer frühneuzeitlichen Hinrichtungsstätte entdeckt. Die Forscher fanden bei Grabungen Anfang April Teile eines Galgenfundaments und menschliche Skelettreste, wie das Landratsamt Konstanz am Mittwoch mitteilte. An der Stelle hatten Voruntersuchungen