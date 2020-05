Quelle: Freshclip GmbH & Co. KG - vor 4 Stunden



GNTM 2020: Heidi Klum kommt doch nicht zum Finale 01:12 Heidi Klum hat jetzt doch bekanntgegeben, dass sie nicht beim Finale der diesjährigen Staffel von „Germany’s next Topmodel“ vor Ort in Berlin dabei sein kann. Jedoch wird sie via Live-Schalte im Finale von GNTM zu sehen sein. Details gibt’s hier.