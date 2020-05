17.05.2020 ( vor 17 Stunden )



Nach den Diskussionen um Schlachthöfe als neue Corona-Brennpunkte fordern die Grünen eine grundlegende Reform der Fleischproduktion in Deutschland. Unter anderem müsse es einen Mindestpreis für Tierprodukte geben. In einem sieben Nach den Diskussionen um Schlachthöfe als neue Corona-Brennpunkte fordern die Grünen eine grundlegende Reform der Fleischproduktion in Deutschland. Unter anderem müsse es einen Mindestpreis für Tierprodukte geben. In einem sieben Punkte umfassenden Plan, der den Zeitungen der Funke Mediengruppe vorl 👓 Vollständige Meldung