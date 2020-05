17.05.2020 ( vor 5 Stunden )



Seit Mitte März hatten Fahr- und Musikschulen in Augsburg geschlossen, nun durften sie wieder öffnen. Doch kann man mit Seit Mitte März hatten Fahr- und Musikschulen in Augsburg geschlossen, nun durften sie wieder öffnen. Doch kann man mit Maske und Co. überhaupt Autofahren lernen? 👓 Vollständige Meldung