Der Hamburger Verfassungsschutz hat vor Werbeflyern in Briefkästen gewarnt, mit dem die unter Beobachtung stehende Scientology-Organisation (SO) neue Anhänger gewinnen wolle. Die SO werbe unter anderem für ihren TV-Sender "Scientology TV" und einen sogenannten "Persönlichkeitstest".