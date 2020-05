Aktien Frankfurt Schluss: Höhenflug zum Wochenstart - Dax über 11 000 Punkte

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach der fulminanten Kursrally zum Wochenauftakt hält die Kauflaune der Anleger am deutschen Aktienmarkt an. Der Dax rückte am Dienstag...

Nach einer mauen Vorwoche hat der Dax am Montag zu einer massiven Erholung angesetzt. Bis zum Nachmittag baute der deutsche Leitindex seine Gewinne auf über...

DZ Bank empfiehlt Einstieg ohne 'All In' - Neuer Dax-Rekord erst 2024? FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Experten der DZ Bank haben längerfristig denkenden Anlagen am Donnerstag in einer Strategiestudie zum Einstieg in Aktien geraten. "Wer...

