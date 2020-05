Lange sieht temporäre Schließung von Tegel als Kompromiss Brandenburgs Finanzministerin Katrin Lange (SPD) sieht die Entscheidung für eine vorübergehende Außerbetriebnahme des Berliner Flughafens Tegel als guten...

t-online.de vor 2 Tagen - Deutschland





Vom Netz nehmen: Schließung des Berliner Flughafens Tegel rückt näher Wie in vielen anderen Städten sind seit Beginn der Corona-Krise auch in Berlin die Terminals menschenleer. In der Hauptstadt sind sogar zwei Flughäfen in...

stern.de vor 2 Tagen - Politik